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الفالح : تنظيم وزارة الاستثمار سيساهم في تنمية الاستثمارات في المملكة

منذ ساعة
1552
الفالح : تنظيم وزارة الاستثمار سيساهم في تنمية الاستثمارات في المملكة

الرياض (صدى):
قدم وزير الاستثمار، خالد الفالح، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.

وأكد أن التنظيم سيُمكِّن الوزارة من تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المملكة، ودعم استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المجلس أصدر اليوم عددًا من القرارات، منها شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

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تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
خالد الفالح
وزارة الاستثمار

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
يادكتور صباح الخير أنصحك بالسناب قد تجد من يستفيد من علمك وتستفيد أنت أيضاً تحياتي لك
الملل
الحمار حمار الي ما يدخلونه القبر وهو عقله عقل حمار
المهم
جلست طمع لين مسكوك
المهم
تعويضات مبالغ فيها غرف بالشيول .
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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