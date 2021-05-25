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خطاب قديم من "إدارات البحوث العلمية" بشأن استخدام مكبرات الصوت في مساجد الرياض

منذ ساعة
1778
خطاب قديم من "إدارات البحوث العلمية" بشأن استخدام مكبرات الصوت في مساجد الرياض

الرياض (صدى):
أظهر خطاب قديم نص التوجيه الذي أصدره الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الشيخ الراحل عبدالعزيز بن باز، بشأن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وقت أداء الصلاة.

ولفت الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد وقت أداء الصلاة يؤدي إلى حدوث تشويش كثير على جماعة المساجد بسبب تقاربها في الأغلب.

ونص التوجيه الذي تم كتبته قبل أكثر من 30 عاما على قفل السماعات الخارجية وقت أداء الصلاة والاقتصار على السماعات الداخلية، ما عدا الأذان والإقامة والخطب والمواعظ في يوم الجمعة والعيدين.

مكبرات الصوت
المساجد
إدارات البحوث العلمية
عبدالعزيز بن باز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوراكان٣١٣٢
يادكتور صباح الخير أنصحك بالسناب قد تجد من يستفيد من علمك وتستفيد أنت أيضاً تحياتي لك
الملل
الحمار حمار الي ما يدخلونه القبر وهو عقله عقل حمار
المهم
جلست طمع لين مسكوك
المهم
تعويضات مبالغ فيها غرف بالشيول .
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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