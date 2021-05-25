الاتحاد يحجز مقعده في آسيا والنصر يتعادل مع الوحدة

طلال الغامدي (صدى):
تمكن نادي الاتحاد من حجز مقعده في دوري ابطال آسيا النسخة المقبلة بعد فوزه على ضيفه العين بهدف وحيد سجله المدافع المصري احمد حجازي ورفع رصيده الى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فيما تعادل النصر مع الوحدة بنتيجة "1-1" ليفقد مقعده الآسيوي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
ورفع النصر رصيده من النقاط بهذه النتيجة لـ 46 نقطة أما الوحد وصل إلى 32 نقطة ويلاقي الشباب الأحد 30 مايو.
أما فريق الأهلي فقد تعادل إيجابيًا أمام نظيره أبها بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.