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الاتحاد يحجز مقعده في آسيا والنصر يتعادل مع الوحدة

منذ 13 دقيقة
1385
الاتحاد يحجز مقعده في آسيا والنصر يتعادل مع الوحدة

طلال الغامدي (صدى):
تمكن نادي الاتحاد من حجز مقعده في دوري ابطال آسيا النسخة المقبلة بعد فوزه على ضيفه العين بهدف وحيد سجله المدافع المصري احمد حجازي ورفع رصيده الى 53  نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما تعادل النصر مع الوحدة بنتيجة "1-1" ليفقد مقعده الآسيوي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

ورفع النصر رصيده من النقاط بهذه النتيجة لـ 46 نقطة أما الوحد وصل إلى 32 نقطة ويلاقي الشباب الأحد 30 مايو.

أما فريق الأهلي فقد تعادل إيجابيًا أمام نظيره أبها بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الوحدة
الاتحاد
أبها
العين
الأهلي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
زا
الحمار ما يأخذ الا حماره.
د محمد ماجد بخش
أنا قابل بشهادة د تركي التركي لأنه يقول عرض موضوعه لكن الحقيقة إنه تحدث معي ٥ ساعات كاملة، وجها لوجه لكن يظهر شافه غيره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المقطع قديم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حليلك من عفلك

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