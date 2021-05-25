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" التجارة " توضح التزامات المتاجر الإلكترونية المنظمة للتعاقد بين موفري الخدمة والمستهلك

منذ 43 دقيقة
1416
" التجارة " توضح التزامات المتاجر الإلكترونية المنظمة للتعاقد بين موفري الخدمة والمستهلك

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التجارة التزامات المتاجر الإلكترونية المنظمة للتعاقد بين موفري خدمة التجارة الإلكترونية والمستهلك.

وتضمنت هذه الالتزامات الإعلان للمستهلك عن اسم مقدم خدمة نقل الطرود وتاريخ ومكان التسليم المحدد وبيانات التتبع، والإفصاح عن وسائل التواصل الخاصة به لتلقي استفسارات العملاء وشكاواهم ومعالجتها.

كما تشمل الإلتزامات ضرورة توضيح إجراءات ووسائل تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها وإغلاقها، وتوضيح خدمات ما بعد البيع كأحكام الاستبدال والإرجاع، وتقديم بيان بتفاصيل السعر المطلوب دفعه وهو السعر الإجمالي للمنتج وقيمة الضرائب وأجور الشحن والنقل والتوصيل والمبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم.

وزارة التجارة
المتاجر الإلكترونية

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أحدث التعليقات

زا
الحمار ما يأخذ الا حماره.
د محمد ماجد بخش
أنا قابل بشهادة د تركي التركي لأنه يقول عرض موضوعه لكن الحقيقة إنه تحدث معي ٥ ساعات كاملة، وجها لوجه لكن يظهر شافه غيره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المقطع قديم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حليلك من عفلك
ابو جواد
ايش هدف الصحيفه من نشر مثل هذه المقاطع !!؟

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