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" التجارة " توضح التزامات المتاجر الإلكترونية تجاه مقدمي خدمات نقل الطرود

منذ 33 دقيقة
1405
" التجارة " توضح التزامات المتاجر الإلكترونية تجاه مقدمي خدمات نقل الطرود

الرياض (صدى):
كشف وزارة التجارة عن التزامات المتاجر الإلكترونية تجاه مقدمي خدمات نقل الطرود، وذلك وفقًا لـ أدلة ووثائق وتنظيمات وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتضمن هذه الالتزامات التعاقد مع مقدمي خدمات نقل الطرود المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأكد من محتوى الشحنة وبيانات المستلم ومعلوماته الشخصية الصحيحة، بالإضافة للتنسيق مع مقدم خدمة نقل الطرود حول الاشعارات المرسلة للمستهلك وحالات التتبع للشحنات.

ويجب أيضًا الالتزام بالإعلان للمستهلك عن الوقت المتفق عليه بين المتجر ومقدم الخدمة لتسليم الشحنة وتحديد مدة احتفاظ مقدم خدمة نقل الطرود بالشحنة "في حال عدم استلامها من قبل المستهلك" قبل إعادتها للمتجر.

وتؤكد الالتزامات أيضًا على ضرورة توضيح متطلبات الشحنات ذات العناية الخاصة مثل "الشحنات القابلة للكسر والتي تتطلب درجات حرارة محددة إلى مقدم خدمة نقل الطرود".

كما يتم إبلاغ مقدم خدمة نقل الطرود من معدل الشحنات ونسبة الزيادة المتوقعة في الطلبات، وإبلاغ مقدم خدمة نقل الطرود عن مواسم التخفيضات ونسبة الزيادة المتوقعة في الطلبات.

وزارة التجارة
هيئة الاتصالات
المتاجر الإلكترونية
الطرود

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أحدث التعليقات

زا
الحمار ما يأخذ الا حماره.
د محمد ماجد بخش
أنا قابل بشهادة د تركي التركي لأنه يقول عرض موضوعه لكن الحقيقة إنه تحدث معي ٥ ساعات كاملة، وجها لوجه لكن يظهر شافه غيره...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المقطع قديم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حليلك من عفلك
ابو جواد
ايش هدف الصحيفه من نشر مثل هذه المقاطع !!؟

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