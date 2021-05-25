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شاهد.. الصدام بين الشرطة العراقية والمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد

منذ 17 دقيقة
1336
شاهد.. الصدام بين الشرطة العراقية والمتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد

بغداد (صدى):
وثق مقاطع فيديو الصدام بين الشرطة العراقية والمتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

 

وبدا في الفيديو، توافد آلاف المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد تنديدًا بممارسات الميليشيات الموالية لإيران في اغتيال الناشطين، والصمت الرسمي تجاه ذلك.

وقام المتظاهرون برفع أعلام العراق ولافتات تندد بالوصاية الإيرانية على بلادهم عبر الميليشيات المسلحة، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال ضد نشطاء الحراك الثوري.

وكانت قوات الشرطة العراقية واجهت المتظاهرين بعنف وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص الحي؛ ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

بغداد
إيران
الشرطة العراقية
الحراك الثوري

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