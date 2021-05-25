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النيابة العامة: الخطف والاحتجاز من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

منذ 41 دقيقة
1487
النيابة العامة: الخطف والاحتجاز من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن جرائم الخطف والاحتجاز تتضمن تعمد الجاني انتزاع المخطوف من مكان عام أو خاص، واحتجازه وحرمان ذويه ممن لهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم.

وأوضحت أن الأمر يعد احتجازًا أو خطفًا سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بواسطة غيره عن طريق الحيلة أو الخديعة، بالإضافة لاحتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

وأكدت النيابة العامة أن تلك الافعال موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، ويشمل ذلك كل من حض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

النيابة العامة
جرائم الخطف والاحتجاز

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80212
منذ 3 دقائق
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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ابو محمد 😎 ✍️
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