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شاب يستخدم سيارات دفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال جازان

منذ 15 دقيقة
1372
شاب يستخدم سيارات دفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال جازان

جازان (صدى):
تحدث شاب عن تجربته في استخدام سيارات ذات موديلات قديمة ودفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال وأودية محافظة الريث بجازان.

وقال الشاب خلال برنامج "ديرتنا":" الهدف من الفكرة هو استكشاف ما تملك المحافظة من حضارة وثقافة وتراث ومعالم أثرية تاريخية وبيئيات طبيعية متنوعة".

وأشار إلى أنه يقوم بخدمة السائحين وزوار المحافظة من خلال تنفيذ جولات سياحية وتوفير وسيلة نقل أمنة وقادرة على عبور التضاريس الجبلية الصعبة ذات الطبيعة الفاتنة"، موضحا أن المشروع يهدف إلى جعل الزائر والسائح يعيش المتعة في البيئة الريفية.

جازان
سيارات دفع رباعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
رجعنا تاني الي عشرات المئات !
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
شعبيات
ستزيد الأعداد حفظ الله المسلمين
زا
ما شاء الله ابن صالح.
الريان
الله يصلحه ماشاء الله تبارك الرحمن

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شاب يستخدم سيارات دفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال جازان
شاب يستخدم سيارات دفع رباعي مكشوفة لنقل السياح والزوار بين جبال جازان
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