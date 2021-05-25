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الأرصاد: أمطار رعدية وسحب غائمة ورياح نشطة على عدة مناطق 

منذ 47 دقيقة
1566
الأرصاد: أمطار رعدية وسحب غائمة ورياح نشطة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الأربعاء، مشيرا إلى هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ولفت إلى تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية تمتد الى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح:"يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة".

الباحة
نجران
مكة المكرمة
عسير
السودة
المركز الوطني للأرصاد

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abdul
رجعنا تاني الي عشرات المئات !
ابوفهد الحبلاني العنزي
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زا
ما شاء الله ابن صالح.
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الله يصلحه ماشاء الله تبارك الرحمن

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