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شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود

منذ ساعة
1741
شرطة الرياض: القبض على شخص قام بسرقة ودهس مقيم بإحدى محطات الوقود

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من مقيم من الجنسية الهندية بعد تعبئة مركبته بالوقود في إحدى المحطات بمدينة الرياض، والهروب من الموقع ودهسه، مما أدى إلى تعرضه لإصابات، وحالته مستقرة - ولله الحمد, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرياض

التعليقات

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abdul
رجعنا تاني الي عشرات المئات !
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
شعبيات
ستزيد الأعداد حفظ الله المسلمين
زا
ما شاء الله ابن صالح.
الريان
الله يصلحه ماشاء الله تبارك الرحمن

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