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جسر الملك فهد يرد على الاستفسارات الخاصة بإجراءات الصحة للقادمين إلى المملكة

منذ 17 دقيقة
1311
جسر الملك فهد يرد على الاستفسارات الخاصة بإجراءات الصحة للقادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
ردت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على أبرز الاستفسارات الواردة بشأن الإجراءات الصحية للقادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد بعد التنسيق مع الجهة المختصة.

1- ماذا يعني (محصن) لغير السعوديين المسموح لهم بالدخول للمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد؟

المحصن هو الذي استكمل الجرعات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية وهي أربع تصميمات:

1-اکسفورد استرازينكا (جرعتين).

2- فايزر بيونتيك (جرعتين).

3-مودرنا (جرعتين).

4- جونسون اند جونسون (جرعة واحدة) أو من تظهر حالته في تطبيق توكلنا (محصن، محصن جرعة واحدة. محصن متعافي).

2- ما هي طريقة توثيق من حصل على اللقاحات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية المواطني دول مجلس التعاون والمقيمين والقادمين بتأشيرة ( عمل أو زيارة أو سياحة) وهل يعفي ذلك من عمل فحص (PCR)؟

يتم ذلك عبر الدخول إلى رابط مقيم: من هنــــا

كما أن فحص (PCR) شرط أساسي للدخول للمملكة العربية السعودية لغير السعودي عبر منفذ جسر الملك فهد .

3- هل يسمح للمقيمين الحاصلين على جرعة واحدة في المملكة العربية السعودية الرجوع إلى المملكة العربية السعودية؟

إذا كانت الحالة الصحية في برنامج توكلتا محصن جرعة واحدة يسمح له بالدخول باشتراط وجود فحص (PCR) بمدة لاتزيد عن 72 ساعه من وقت أخذ العينة.

4- ما هو إجراء دخول الحاصلين على اللقاحات الغير معتمدة بالمملكة العربية السعودية المواطني دول مجلس التعاون والمقيمين والقادمين بتأشيرة ( عمل أو زيارة أو سياحة )؟

يشترط لدخول المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ جسر الملك فهد استكمال التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

5- هل تطبيق مجتمع واعي معتمد في منفذ جسر الملك فهد؟

يعتبر من التطبيقات المعتمدة باشتراط أن يكون التطعيم أحد التطعيمات الأربعة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

6- ماهي اشتراطات القدوم إلى السعودية للعمالة المنزلية المرافقة ولزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناؤهم من الجنسيات الأخرى؟

المذكورين يعتبرون من الفئات المستثناه وإجراءاتهم كالتالي:

- فحص (PCR) بمدة لا تزيد عن 72 ساعه من تاريخ أخذ العينة.

- من استكمل التحصين من التطعيمات المعتمدة أو ظهور الحالة الصحية في برنامج توكلتا (محصن، محصن جرعه اولی، محصن متعافي) لايشترط العزل المنزلي.

- الغير محصن او محصن بتصميمات غير معتمدة بالمملكة العربية السعودية يتعهد بالعزل المنزلي لمدة 7 أيام مع اجراء فحص في اليوم السادس.

- تقديم ما يثبت أنها زوجة المواطن او زوج المواطنه وإثبات صلة المرافقين من العمالة المنزلية.

7- ما هي إجراءات المحصن السعودي والحاصل على التطعيمات المعتمدة خارج المملكة؟

التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة 937 لتلقي الارشادات المطلوبة لتوثيق ذلك.

 

المملكة
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
العمالة المنزلية

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