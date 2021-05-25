"موديرنا" تؤكد فعالية لقاحها على المراهقين

وكالات (صدى):
تعتزم شركة موديرنا مطالبة إدارة الغذاء والدواء بتوسيع الاستخدام الطارئ للقاح كورونا للمراهقين في أوائل الشهر المقبل.
وتأتي خطوة الشركة بعدما أثبتت الدراسة التي أجرتها على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا أن اللقاح فعال معهم بنسبة 100%.
وأوضحت الشركة أن الدراسة شملت أكثر من 3700 مراهق، مؤكدة أنها لم تُلاحظ أي حالات إصابة بفيروس كورونا في المشاركين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.
وأكدت أنه لم يتم تحديد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، مضيفة أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بعد الجرعة الثانية من لقاحها هي الصداع والتعب وآلام العضلات والقشعريرة.