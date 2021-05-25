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حسم 4 صفقات مجانية لبرشلونة 

منذ 32 دقيقة
1513
حسم 4 صفقات مجانية لبرشلونة 

وكالات (صدى):
نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم 4 صفقات للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بشكل مجاني دون دفع رسوم لأنديتهم.

 

وتوصل برشلونة للشروط الشخصية مع 4 لاعبين، بل اتفق بالفعل مع بعضهم، بحسب الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

كما نجح برشلونة في إنهاء صفقات: سيرجيو أغويرو وجيني فينالدوم وإيريك غارسيا وممفيس ديباي، كما يعزز وصول الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وجيني فينالدوم، فرص بقاء رونالد كومان مدربا لبرشلونة.

يذكر أن عقد أغويرو وغارسيا انتهى مع مانشستر سيتي، وهو ما ينطبق على فينالدوم مع ليفربول وديباي مع أولمبيك ليون.

 

برشلونة
ممفيس ديباي
سيرجيو أغويرو
جيني فينالدوم
إيريك غارسيا

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