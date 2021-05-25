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تحذيرأت من أوبئة جديدة خطيرة 

منذ 18 دقيقة
1469
تحذيرأت من أوبئة جديدة خطيرة 

موسكو (صدى):
أشار أليكسي أغرانوفسكي أستاذ قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو الحكومية، إلى أن مرض جدري القرود يمكن أن يؤدي إلى ظهور أوبئة خطيرة جديدة.

وأوضح أن هذا الفيروس يمكن فعلا أن يحمل في طياته الخطر الشديد، ولكن رغم ذلك لا داعي للذعر، مضيفا:"يجب علينا العمل بشكل منهجي ودؤوب.. لدراسة فيروسات الحيوانات ذوات الدم الحار (الخفافيش والقوارض)، وفيروسات القراد والبعوض ومفصليات الأرجل الأخرى".

وأشار أستاذ علم الفيروسات ألكسندر تشيبورنوف إلى أن احتمال انتقال الجدري من القرود إلى البشر، ضئيل للغاية، موضحا أن هناك لقاحا ضد الجدري، وأن العمل جار لتحسينه.

وتابع أن هذا اللقاح فعال للغاية ولكنه يسبب ردود فعل سلبية خطيرة، يواصل عدد من العلماء العمل في مجال التخلص من هذه العوارض الجانبية.

الخفافيش
موسكو
"البعوض"
القوارض
جدري القرود

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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رااايق
اللحين أنت وياه عندكم أو منزلين ** تطبيق توكلنا وتطيق تباعد ولا لأ **!!!!!!! هههههههههههههههههههههههههه
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