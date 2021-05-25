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مقتل القيادي بالجناح العسكري لحزب الله اللبناني بمأرب

منذ 42 دقيقة
1650
مقتل القيادي بالجناح العسكري لحزب الله اللبناني بمأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني مقتل مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، مبينا أن ذلك ذلك يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة.

وقال الارياني"‏الانخراط الايراني في معركة ‎مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا،وتهريب الاسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الايراني في المنطقة".

وأضاف "‏المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين"

مأرب
إيران
اليمن
حزب الله اللبناني
معمر الارياني

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 569
منذ 5 دقائق
كلب وفطس حفظ الله صقور سلمان فوق كل ارض وتحت كل سماء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11170
منذ دقيقة
مصرع أنصار كلاب الحوثي في مأرب من كلاب حزب نصر إبليس حسن أبو دبورة وكلاب الثورة الخنبقية.. شيء يثلج صدور الضعفاء من أهل اليمن النازحين إلى مارب الذين يلحقوا بهم ليسوموهم ضر ومر العذاب .. ويشفي صدور قوم مؤمنين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا رب تفتح على العرب ويسمعوا معنى ومغزى ومفهوم الكتلة المغناطيسية قبل يلطشوه الغرب
رااايق
اللحين أنت وياه عندكم أو منزلين ** تطبيق توكلنا وتطيق تباعد ولا لأ **!!!!!!! هههههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
يبغى منهم سلفة
د محمد ماجد بخش
جيش إسرائيلي ام غير ذلك أم ماذا .. ما عندكم غير المدافع
د محمد ماجد بخش
سندوتشات بايدن وبلنكن مشروعي الجديد عسى يوافقوا لي عليه دايت فش ولحم شرايح خفيفة متبلة بالصبر وهو فيه بعض المرار .. يعني سندوتشات تناسب...

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