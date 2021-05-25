مقتل القيادي بالجناح العسكري لحزب الله اللبناني بمأرب

فهمي محمد (صدى):
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني مقتل مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، مبينا أن ذلك ذلك يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة.
وقال الارياني"الانخراط الايراني في معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا،وتهريب الاسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الايراني في المنطقة".
وأضاف "المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين"