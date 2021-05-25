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ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بــ"مصر" تروي تفاصيل إصابة والدتها واكتشافهم المرض

منذ 51 دقيقة
1835
ابنة أول مصابة بالفطر الأسود بــ"مصر" تروي تفاصيل إصابة والدتها واكتشافهم المرض

القاهرة (صدى):
روت أميرة منير ابنة أول مصابة بالفطر الأسود في مصر تفاصيل إصابة والدتها وطريقة اكتشافهم العدوى.

وأوضحت إن والدها ووالدتها أصيبا بفيروس كورونا قبل أسابيع، وتوفي الأب متأثرا بإصابته، فيما لا تزال الأم تعاني من مضاعفات المرض.

وأشارت إلى أن والدتها تبلغ من العمر 62 عاما وشعرت قبل 3 أسابيع بصداع نصفي، تبعته آلام في الجانب الأيمن من الفك والأسنان، ثم بدأت العين اليسرى تضعف وتغلق ولا تقوى على فتحها، حتى أغلقت تماما، تبع ذلك شعور بالتنميل في الجانب الأيسر من الجسم كله.

ولفتت إلى انه تم عرضها على استشاري لأمراض المخ والأعصاب وقال إنها مصابة بالفطر الأسود ووجه بعلاجها عند طبيب متخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وقالت أن طبيب الأنف والأذن والحنجرة بدأ في إزالة الفطر من التجويف الأنفي جراحيا وكذلك من الفك والفم، مؤكدة أن العين اليسرى أغلقت تماما وأخبرهم الطبيب أنها تآكلت ولم يعد يجدي معها العلاج، فيما لا تزال الأم تعاني من استمرار الآلام في الفك ، والأسنان والوجه.

واختتمت قائلة إن حالة والدتها تزداد سوءا بسبب نقص البوتاسيوم، وفقدت عينها اليسرى تماما، كما أثر الفطر على كافة مناطق الجانب الأيسر من الوجه والفك والأسنان.

مصر
فيروس كورونا
الفطر الأسود

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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اللحين أنت وياه عندكم أو منزلين ** تطبيق توكلنا وتطيق تباعد ولا لأ **!!!!!!! هههههههههههههههههههههههههه
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