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خطوات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية

منذ 38 دقيقة
1384
خطوات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات الإدخال المؤقت كحل من الحلول اللوجستية لإدخال قطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية.

وذكرت أن الإدخال المؤقت هو الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع مع إمكانية استرداد الرسوم الجمركية، إذا كان الاستيراد لغرض معين، وبدون أن يطرأ عليه أي تعديل.

ولفتت إلى أن خطوات الإدخال المؤقت تتضمن ما يلي:

1- إنشاء البيان الجمركي وإرفاق المستندات المطلوبة

2-المعاينة وفحص الإرسالية

3-دفع الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين مع إمكانية استرجاعها بمنفذ الخروج

4- فسح الشحنة

 

الجمارك
الزكاة
السفن
هيئة الزكاة
المنافذ الجمركية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا رب تفتح على العرب ويسمعوا معنى ومغزى ومفهوم الكتلة المغناطيسية قبل يلطشوه الغرب
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د محمد ماجد بخش
يبغى منهم سلفة
د محمد ماجد بخش
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