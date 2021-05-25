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صحة الباحة تعلن عن حاجاتها للتعاقد مع عدد من الممارسين الصحيين

منذ ساعة
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صحة الباحة تعلن عن حاجاتها للتعاقد مع عدد من الممارسين الصحيين

الرياض (صدى):
أعلنت صحة الباحة عن حاجتها للتعاقد المؤقت مع عدد من الممارسين الصحيين لفترة محدودة للعمل بالمستشفيات والمراكز التابعة لها حسب التخصصات الواردة.

فئة طبيب استشاري

- صدرية.

- باطنة أعصاب.

- تخدير.

- عناية مركزة.

- باطنة أمراض معدية بالغين.

- أمراض معدية أطفال.

فئة طبيب نائب ونائب أول

- عناية مركزة.

- نساء وتوليد.

- تخدير.

- باطنة أعصاب.

- باطنة عامة.

- أمراض معدية أطفال.

فئة أخصائي غير طبيب

- علاج تنفسي صحة عامة.

- تمريض عناية مركزة.

- تمريض.

وأوضحت الصحة الشروط المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظائف وهى :

- صورة من الهوية الوطنية.

- الإقامة.

- تصنيف الهيئة للتخصصات الصحية.

- قرار إجازة رسمي.

- تأمين ضد الأخطاء الطبية ( الاطباء).

- رقم التسجيل في برنامي زائرين.

ويتم إرسال تلك البيانات على الإيميل التالي: من هنـــــــــا 

 

الصحة
صحة الباحة
الممارسين الصحيين

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