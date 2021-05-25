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الشباب يحاول التعاقد مع ماورو زاراتي

منذ 18 دقيقة
1283
الشباب يحاول التعاقد مع ماورو زاراتي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم نادي بوكا جونيورز، الأرجنتيني ماورو زاراتي صاحب الـ 34 عامًا الذي انتهي عقده، لديه عرضًا من نادي الشباب.

وكان بوكا جونيورز الأرجنتيني، قد دخل في مفاوضات جادة مع نجم نادي الشباب، إيفر بانيغا لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويقود نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، ونائب رئيس بوكا جونيورز، خوان رومان ريكيلمي وفقاً لتقارير أرجنتينية، اتصالات التفاوض مع بانيغا؛ حيث وضعه على قائمة اهتمامات نادي بوكا جونيورز، حيث يحاول حاليًا إقناعه بترك نادي الشباب، والعودة إلى الدوري الأرجنتيني رغم ارتباطه بعقد حتى 2023.

 

الشباب
بوكا جونيورز
ماورو زاراتي

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¥ ولد نجد ¥
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