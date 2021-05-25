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برونو هنريكي على رادار النصر

منذ 53 دقيقة
2070
برونو هنريكي على رادار النصر

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحفية برازيلية أن نادي النصر أبدى اهتماما كبيرا لضم البرازيلي برنو هنريكي مهاجم فلامنغو

وقالت صحيفة "وان فوتبول" البرازيلية: "مانو مينيزيس مدرب ‎النصر يريد التعاقد مع مهاجم فلامنغو برونو هنريكي"

وأضافت أن مدرب النصر غير راضٍ بنسبة 100% عن تشكيلته الحالية ويرغب في ضم مهاجم سريع، مبينة أنه لم يتم تقديم أي اقتراح رسمي حتى الآن، قد يصل العرض في الأسابيع المقبلة عندما تُفتح نافذة الانتقالات".

‏يذكر أن برونو هنريكي يلعب مع فلامنغو منذ عام 2019، وشارك صاحب القميص رقم 27 في 127 لقاء، وهز الشباك 58 مرة، أما في عام 2021 فقد خاض صاحب الـ30 عامًا 12 مباراة وسجل هدفان فقط.

النصر
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
برونو هنريكي

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¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
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