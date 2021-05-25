برونو هنريكي على رادار النصر

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحفية برازيلية أن نادي النصر أبدى اهتماما كبيرا لضم البرازيلي برنو هنريكي مهاجم فلامنغو
وقالت صحيفة "وان فوتبول" البرازيلية: "مانو مينيزيس مدرب النصر يريد التعاقد مع مهاجم فلامنغو برونو هنريكي"
وأضافت أن مدرب النصر غير راضٍ بنسبة 100% عن تشكيلته الحالية ويرغب في ضم مهاجم سريع، مبينة أنه لم يتم تقديم أي اقتراح رسمي حتى الآن، قد يصل العرض في الأسابيع المقبلة عندما تُفتح نافذة الانتقالات".
يذكر أن برونو هنريكي يلعب مع فلامنغو منذ عام 2019، وشارك صاحب القميص رقم 27 في 127 لقاء، وهز الشباك 58 مرة، أما في عام 2021 فقد خاض صاحب الـ30 عامًا 12 مباراة وسجل هدفان فقط.