الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية العامة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف (للنساء) لعام 2021م، في مجال الضيافة الجوية، لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بمسمى (مضيفة طيران)، واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية،
وأوضحت شركة الخطوط الجوية أن المسمى الوظيفي المطلوب مضيفة طيران، واشترطت الآتي
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
3- تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية - درجة لا تقل عن 72 في اختبار اللغة الإنجليزية قياس (STEP) (الحصول على درجة الاختبار في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التقديم على الوظيفة، ولن يقبل أي اختبارات أخرى).
4- أن يكون العمر ما بين 20 إلى 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
5- أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.
6- تناسب الطول والوزن وأن يكون لائقاً طبياً.
وأضافت أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرودة إلى أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية لشركة الخطوط الجوية