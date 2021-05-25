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أول تعليق من الأميرة هيفاء آل مقرن على حصولها على وسام الملك عبدالعزيز

منذ ساعة
2303
أول تعليق من الأميرة هيفاء آل مقرن على حصولها على وسام الملك عبدالعزيز

نايف السالم (صدى):
علقت مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، على حصولها على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وقدمت الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد .

وقالت الأميرة هيفاء آل مقرن "‏تشرفت بمنحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وأود في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذا التكريم والتشريف العظيم وأسأل الله أن يسدد خطانا لخدمة ديننا ومليكنا ووطننا"

وفي وقت سابق، أكدت مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن المملكة تعد أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في منظمة اليونسكو، عبر مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، الداعم والمحرك الأساسي لخدمة اللغة العربية في مقر اليونسكو.

وسام الملك عبدالعزيز
الأميرة هيفاء آل مقرن

التعليقات

علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 273
منذ 9 دقائق
لك أن تفخري بهذا التكريم الغالي والتشريف ايتهاالأميرة هيفاء بتكريمك بأعلي وسام يعلق على القلب والصدر وسام قائد مسيرتنا ونهضتنا الملك عبدالعزيز و من الدرجة الممتازة والذي يعد حلم كل مواطن سعودي بأن ينال شرفه

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
د محمد ماجد بخش
المعايير الموحدة هي حوكمة الصدقات .. ممتازة جدا حتى نعرف أين ومن ولمن
د محمد ماجد بخش
جمع المال لجهات مشبوهة . الإخوان والدواعش وجنودهم وفي الأخير ننعت بمساعدة ومساندة الإرهاب في غير هذه حالة
د محمد ماجد بخش
آبار إرتوازية تحت سطح الأرض. تنتج الماء الوفير العذب السهل الممتنع .. ربما
شمس الحقيقة
الحيونات هاذي المفروض مكانها الحديقة . لانها تشكل خطر على السياح واهل المنطقة

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