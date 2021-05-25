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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في جازان

منذ ساعة
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القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في جازان

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي (سعودي الجنسية) على قتل / عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني, وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي اليوم الثلاثاء 1442/10/13هـ ـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن , وتحقيق العدل, وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
القصاص
منطقة جازان

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
د محمد ماجد بخش
المعايير الموحدة هي حوكمة الصدقات .. ممتازة جدا حتى نعرف أين ومن ولمن
د محمد ماجد بخش
جمع المال لجهات مشبوهة . الإخوان والدواعش وجنودهم وفي الأخير ننعت بمساعدة ومساندة الإرهاب في غير هذه حالة
د محمد ماجد بخش
آبار إرتوازية تحت سطح الأرض. تنتج الماء الوفير العذب السهل الممتنع .. ربما
شمس الحقيقة
الحيونات هاذي المفروض مكانها الحديقة . لانها تشكل خطر على السياح واهل المنطقة

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