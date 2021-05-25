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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، افتتاح 18 مسجداً بعد إغلاقها مؤقتا وتعقيمها في 7 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 108 أيام 1344مسجداً.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية والقصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق عسير وتبوك والجوف.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، حاثة المصلين ومنسوبي المساجد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
د محمد ماجد بخش
المعايير الموحدة هي حوكمة الصدقات .. ممتازة جدا حتى نعرف أين ومن ولمن
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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شمس الحقيقة
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