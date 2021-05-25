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يمني يبتكر دراجة نارية بعد بتر قدمه إثر لغم حوثي

منذ ساعة
2011
يمني يبتكر دراجة نارية بعد بتر قدمه إثر لغم حوثي

فهمي محمد (صدى):
تعرض مواطن يمني في العقد الرابع من العمر من أبناء الحديدة، لبتر قدمه وحيث أصيبت إحدى عينيه، بينما أصيب ابنه هيثم بعينيه هو الآخر، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال حسن لقناة " العربية "انفجر بي لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي عندما كنت على "جاري جَمل" (وهي عربة تقليدية)، ذاهباً وراء عملي أطلب الرزق من الله".

وأضاف: "بُترت قدمي اليمنى وكُسرِت الأخرى، وكذلك أُصبت بعيني، وي أصيب بعينيه وصار غير قادر على الرؤية بها".

وتمكن المواطن من العمل ولتوفير لقمة العيش الكريم، حيث قام بتركيب عجلتين إضافيتين لدراجة نارية، واستطاع بها التنقُّل للعمل.

وتابع : الحمد لله حصلت على موتر (دراجة نارية)، واخترعتُ لها عجلتين، وتمكنتُ من التَّنقل بها والعمل عليها لتوفير قوت أولادي".

اليمن
انفجار
ميليشيات الحوثي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
د محمد ماجد بخش
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