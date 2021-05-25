وظائف تقنية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس الموصّلات الكهربائية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الكهربائية) لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
وتشمل الوظائف: مُحلل نظم المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مهندس حماية البيئة: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر بوابة التوظيف لشركة الكهرباء .