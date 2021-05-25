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وظائف تقنية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

منذ ساعة
1988
وظائف تقنية وهندسية شاغرة في شركة الكهرباء

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية وهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس الموصّلات الكهربائية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الكهربائية) لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وتشمل الوظائف: مُحلل نظم المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مهندس حماية البيئة: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم بدأ اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب عبر بوابة التوظيف لشركة الكهرباء .

وظائف
الرياض
شركة الكهرباء

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم أزل عنا وعن عبادك هذه الغمة وأكشفها عنا برحمتك وكرمك ، ومتعنا بنعمة الأمن والأمان ولا تهلكنا بعذابك يا رحمٰن يارحيم ، يارب...
د محمد ماجد بخش
المعايير الموحدة هي حوكمة الصدقات .. ممتازة جدا حتى نعرف أين ومن ولمن
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جمع المال لجهات مشبوهة . الإخوان والدواعش وجنودهم وفي الأخير ننعت بمساعدة ومساندة الإرهاب في غير هذه حالة
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الحيونات هاذي المفروض مكانها الحديقة . لانها تشكل خطر على السياح واهل المنطقة

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