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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

منذ 37 دقيقة
1635
مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحديثي التخرج تدريب على رأس العمل بمدينة الرياض، بالمسمى الوظيفي : سكرتير تنفيذي (تدريب على رأس العمل).

وأشترطت إدارة المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.

ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة.، جادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث لمعرفة التفاصيل يمكنك الدخول على موقع مستشفى قوى الأمن.

وظائف
الرياض
مستشفى قوى الأمن

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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