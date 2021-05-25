مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحديثي التخرج تدريب على رأس العمل بمدينة الرياض، بالمسمى الوظيفي : سكرتير تنفيذي (تدريب على رأس العمل).
وأشترطت إدارة المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (السكرتارية التنفيذية، إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.
ولا ُيشترط وجود خبرة سابقة.، جادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثًا وكتابًة)، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث لمعرفة التفاصيل يمكنك الدخول على موقع مستشفى قوى الأمن.