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بالفيديو.. «نوف خالد» أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي في دبي

منذ 42 دقيقة
2067
بالفيديو.. «نوف خالد» أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي في دبي

أبوظبي (صدى):
ظهرت الملازم الإماراتية نوف خالد أهلي، أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي على مستوى شرطة دبي.

وشكرت نوف خالد القيادة الإماراتية التي أعطتها الفرصة لتمثيل المرأة الإماراتية، لافتة إلى أن المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات ومنها المجال العسكري، بحسب تقرير صحيفة "البيان" .

وأشارت إلى أنها تلاحظ علامات الاستغراب على وجوه الجمهور خلال عملها في الميدان وهذا يجعلها تستمر وتثبت وجودها وتبرز دور المرأة الإماراتية في المجال الأمني، مؤكدة أنها تريد أن تصبح أول مديرة مركز شرطة من العنصر النسائي في شرطة دبي.

الإمارات
شرطة دبي
ضابط مناوب

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80208
منذ 3 دقائق
طيب
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 141
منذ دقيقتين
اول صابط بالمكياج

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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