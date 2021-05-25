بالفيديو.. «نوف خالد» أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي في دبي

أبوظبي (صدى):
ظهرت الملازم الإماراتية نوف خالد أهلي، أول ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي على مستوى شرطة دبي.
وشكرت نوف خالد القيادة الإماراتية التي أعطتها الفرصة لتمثيل المرأة الإماراتية، لافتة إلى أن المرأة قادرة على الإبداع في جميع المجالات ومنها المجال العسكري، بحسب تقرير صحيفة "البيان" .
وأشارت إلى أنها تلاحظ علامات الاستغراب على وجوه الجمهور خلال عملها في الميدان وهذا يجعلها تستمر وتثبت وجودها وتبرز دور المرأة الإماراتية في المجال الأمني، مؤكدة أنها تريد أن تصبح أول مديرة مركز شرطة من العنصر النسائي في شرطة دبي.