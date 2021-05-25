مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر وظائف بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه
وتضمنت الوظائف " منسقة عمليات (الدمام)، سكرتارية إدارية (الدمام)، فني لحام (العدد 10 وظائف) - (جدة)، مهندس ميكانيكي (وظيفتان) - (جدة)، مصمم ميكانيكي (جدة)، -مساعد مدير الموارد البشرية (الخبر).
كما تضمنت : منسقة ورد وهدايا (الخبر)، مدخل بيانات (وظيفتان) - (الدمام) مسّوق إدارة (وظيفتان) - (الخبر)، محاسب / محاسبة (العدد 4 وظائف) - (الرياض، الدمام).
وأشار المركز إلى أن لتقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، لمعرفة التفاصيل يمكنك الدخول على موقع مركز غرفة الشرقية للتوظيف .