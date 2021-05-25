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مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

منذ ساعة
1636
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف من خلال موقعه الإلكتروني توفر وظائف بالقطاع الخاص بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه

وتضمنت الوظائف " منسقة عمليات (الدمام)، سكرتارية إدارية (الدمام)، فني لحام (العدد 10 وظائف) - (جدة)، مهندس ميكانيكي (وظيفتان) - (جدة)، مصمم ميكانيكي (جدة)، -مساعد مدير الموارد البشرية (الخبر).

كما تضمنت : منسقة ورد وهدايا (الخبر)، مدخل بيانات (وظيفتان) - (الدمام) مسّوق إدارة (وظيفتان) - (الخبر)، محاسب / محاسبة (العدد 4 وظائف) - (الرياض، الدمام).

وأشار المركز إلى أن لتقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، لمعرفة التفاصيل يمكنك الدخول على موقع مركز غرفة الشرقية للتوظيف .

وظائف
الدمام
جدة
غرفة الشرقية للتوظيف

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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