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الخثلان يوضح حكم صلاة من انكشف جزء من ركبته أثناء الصلاة

منذ 46 دقيقة
2131
الخثلان يوضح حكم صلاة من انكشف جزء من ركبته أثناء الصلاة

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان حكم صلاة من انكشف جزء من ركبته أثناء الصلاة.

وقال "انصح من انكشف عورته أثناء الصلاة أن يعيد صلاته مرة أخرى، فإن عورة الرجل مابين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة"

وأضاف الخثلان أن انكشاف الركبنتين يجعل جزء من العورة في الصلاة قد انكشفت وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة"

ونصح الخثلان من يكشف عورته أثناء الصلاة لايعود إلى هذا الفعل ويرفع بمستوى الاهتمام بالصلاة، فالصلاة مناجاة لله عز وجل، لذلك الله يجيب العبد، مؤكدا على ضرورة اهتمام المسلم بالصلاة.

الصلاة
سعد الخثلان

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80208
منذ 7 دقائق
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128103
منذ دقيقة
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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