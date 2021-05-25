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"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

منذ ساعة
1613
"الأمن البيئي" يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

منطقة الرياض
القوات الخاصة للأمن البيئي
نقل الرمال

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 332
منذ 23 دقيقة
لازم نستورد تراب من الخارج. المواطن أصبح أما يشتري الرمل بأسعار مضاعفة أو يتوقف .عن تكملت تعميره.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128099
منذ 7 دقائق
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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