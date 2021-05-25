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بالفيديو.. وائل حلبي يكشف تفاصيل الباص التاريخي بمكة والمشاعر المقدسة

منذ 56 دقيقة
1793
بالفيديو.. وائل حلبي يكشف تفاصيل الباص التاريخي بمكة والمشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
كشف مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، الدكتور وائل حلبي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل خط سير الباص التاريخي؛ لتعريف زوّار مكة المكرّمة بأهم معالمها.

وأوضح وائل حلبي، خلال تقرير مصور لقناة "العربية" ، إن المسار الأول سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرّمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ثم يتجه إلى عددٍ من المواقع التاريخية، ومن ضمنها يتوقف عند مسجد البيعة بمشعر مِنى ؛ حيث يستمع الزوّار إلى قصة المسجد وسيكون التشغيل التجريبي في نهاية 2021.

وقال "حلبي" أن مدة الرحلة من ساعتين إلى ست ساعات ويمر الباص التاريخي بـ 30 موقعاً تاريخياً غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

مكة المكرمة
المشاعر المقدسة
وائل حلبي
باص تاريخي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128101
منذ 7 دقائق
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80203
منذ 5 دقائق
زين

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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