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بالفيديو.. استشاري: لايوجد تخوف في المملكة من أزمة توريد اللقاحات

منذ ساعة
1817
بالفيديو.. استشاري: لايوجد تخوف في المملكة من أزمة توريد اللقاحات

الرياض (صدى):
كشف استشاري أمراض وراثية الدكتور عارف العمري عن حقيقة وجود أزمة عالمية في توريد اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

وقال الاستشاري في لقائه مع "الإخبارية"، إشكالية وجود أزمة في الهند، كونها تعد المصنع الأكبر للقاح أسترازينيكا ومعظم التوريدات حول العالم تعتمد على المصانع الموجودة لديها.

وأضاف : الغريب أن الرئيس الأمريكي تنازل عن الملكية الفكرية للدول الفقيرة لتصنيع اللقاح وتوزيعه.

وأضاف العمري أن تفشي الفيروس في الهند مؤخراً أدى لوجود تخوف كبير لدى المصانع الأوروبية من عدم تمكنها من تغطية الطلب على اللقاح، كون الهند هي المصنع الأكبر لهذا النوع من اللقاحات.

وأكد على أنه لا يوجد تخوف في المملكة من هذا الأمر، حيث هناك دفعات من اللقاح تم الاتفاق عليها ستصل قريبًا إن شاء الله.

وأشار إلى أن شركة فايزر تعتمد على تصنيع دواء لتخفيف اعراض كورونا بالإضافة إلى دراسة تأثير اللقاح على الأطفال من هم تحت سن 16 عام.

الهند
كورونا
فايزر
لقاحات كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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