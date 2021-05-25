الأهلي يحاول التعاقد مع مدرب ولفرهامبتون السابق

ماجد محمد (صدى):
تحاول إدارة النادي الأهلي، جلب مدير فني جديد لفريقها الأول لكرة القدم الذي لم يقدم النتائج المرجوة أو الأداء المطلوب تحت قيادة المدرب الحالي الرومان لورنتيو ريجيكامب.
ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدير الفني السابق لفريق ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي؛ حيث قدم عرضًا إلى سانتو مدته 3 مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل 2021-2022، وبراتب يقدر بـ3 ملايين يورو سنويًا.
وكان المدرب البرتغالي البالغ من العمر 47 عامًا، قد رحل عن ولفرهامبتون بنهاية الموسم الحالي، علمًا بأنه تولى تدريبه عام 2017 وقاده إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع، وأخيرًا في المركز الـ13 بعدما عانى فريقه من الإصابات ورحيل عدد من لاعبيه البارزين.