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الأهلي يحاول التعاقد مع مدرب ولفرهامبتون السابق

منذ ساعة
2152
الأهلي يحاول التعاقد مع مدرب ولفرهامبتون السابق

ماجد محمد (صدى):
تحاول إدارة النادي الأهلي، جلب مدير فني جديد لفريقها الأول لكرة القدم الذي لم يقدم النتائج المرجوة أو الأداء المطلوب تحت قيادة المدرب الحالي الرومان لورنتيو ريجيكامب.

ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدير الفني السابق لفريق ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي؛ حيث قدم عرضًا إلى سانتو مدته 3 مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل 2021-2022، وبراتب يقدر بـ3 ملايين يورو سنويًا.

وكان المدرب البرتغالي البالغ من العمر 47 عامًا، قد رحل عن ولفرهامبتون بنهاية الموسم الحالي، علمًا بأنه تولى تدريبه عام 2017 وقاده إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع، وأخيرًا في المركز الـ13 بعدما عانى فريقه من الإصابات ورحيل عدد من لاعبيه البارزين.

 

الأهلي
ولفرهامبتون
سانتو

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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