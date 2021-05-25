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الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

منذ 40 دقيقة
1843
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت أن الوظـــائف المتوفرة هي سكرتيرة وتكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية / دبلوم من معهد في أعمال السكرتارية، ولديها خبرة لمدة (3) سنوات في وظيفة سكرتارية، و الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي، وإتقان اللغة الانجليزية – قراءة وكتابة وتحدثا، ويمكن التقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل

كما توفر وظيفة منسق الاستلام ويكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها)، ولا يشترط الخبرة المسبقة، ويكون لديه الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي، للتقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل

كما أتاحت وظيفة مشرف عمليات المستودع، ويكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها)، ويكون لديه الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب آلي، للتقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل 

 

وظائف شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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