الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق في عدة مجالات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت أن الوظـــائف المتوفرة هي سكرتيرة وتكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية / دبلوم من معهد في أعمال السكرتارية، ولديها خبرة لمدة (3) سنوات في وظيفة سكرتارية، و الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي، وإتقان اللغة الانجليزية – قراءة وكتابة وتحدثا، ويمكن التقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل
كما توفر وظيفة منسق الاستلام ويكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها)، ولا يشترط الخبرة المسبقة، ويكون لديه الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب الآلي، للتقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل
كما أتاحت وظيفة مشرف عمليات المستودع، ويكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة (إدارة، مالية، هندسة، ما يعادلها)، ويكون لديه الخبرة العملية في تطبيقات واستخدام الحاسب آلي، للتقديم عبر بوابة الهيئة الملكية بالجبيل