نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. القبض على مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات بالعاصمة المقدسة

منذ ساعة
1852
بالفيديو.. القبض على مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال بشرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر لتورطهما بسرقة محتويات 3 استراحات في العاصمة المقدسة.

وبسماع أقوالهما، اعترفا بما نسب إليهما وأرشدا على موقع بيع تلك المسروقات، وعلى مجموعة من العمالة المخالفة بأحد المستودعات وضبط بها 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية؛ حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

الداخلية
العاصمة المقدسة
جرائم سرقة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

أخر الأخبار

شاهد.. ليلى عبدالله تزيل الفيلر بعد تعرضها للسخرية
شاهد.. ليلى عبدالله تزيل الفيلر بعد تعرضها للسخرية
منذ 20 دقيقة 526
عقوبات ضد مخالفي نظام الزراعة العضوية تصل إلى مليون ريال
عقوبات ضد مخالفي نظام الزراعة العضوية تصل إلى مليون ريال
منذ 25 دقيقة 1536
شاهد.. لقطات من حفل أقامه الأمـير سلطان بن سلمان بمناسبة زواج الأميرة حصة
شاهد.. لقطات من حفل أقامه الأمـير سلطان بن سلمان بمناسبة زواج الأميرة حصة
منذ 30 دقيقة 2065
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
منذ 39 دقيقة 1841
بالفيديو.. القبض على مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات بالعاصمة المقدسة
بالفيديو.. القبض على مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات بالعاصمة المقدسة
منذ ساعة 1852
ماشاريبوف يفضل البقاء مع شباب الأهلي وعدم العودة للنصر
ماشاريبوف يفضل البقاء مع شباب الأهلي وعدم العودة للنصر
منذ ساعة 2110
وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي
وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي
منذ ساعة 1730
ماريغا يوجه رسالة خاصة لجماهير بورتو بعد انضمامه للهلال
ماريغا يوجه رسالة خاصة لجماهير بورتو بعد انضمامه للهلال
منذ ساعة 2122
تأجيل سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بـ «واتساب»
تأجيل سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بـ «واتساب»
منذ ساعة 1908
بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض
بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض
منذ ساعة 1993