بالفيديو.. القبض على مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات بالعاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال بشرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط مواطنين لسرقتهما محتويات 3 استراحات.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر لتورطهما بسرقة محتويات 3 استراحات في العاصمة المقدسة.
وبسماع أقوالهما، اعترفا بما نسب إليهما وأرشدا على موقع بيع تلك المسروقات، وعلى مجموعة من العمالة المخالفة بأحد المستودعات وضبط بها 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية؛ حيث جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.