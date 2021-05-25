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ماشاريبوف يفضل البقاء مع شباب الأهلي وعدم العودة للنصر

منذ ساعة
2110
ماشاريبوف يفضل البقاء مع شباب الأهلي وعدم العودة للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، المعار لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، في الاستمرار مع الفريق الإماراتي.

وأكد ماشاريبوف لمصادر مقربة، رغبته في البقاء مع شباب الأهلي، خاصة وأن النادي الإماراتي يتمسك ببقاء اللاعب؛ فيما استطاع النصر الحصول على خدمات ماشاريبوف، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم ينجح في تسجيل اسمه ضمن الكشوفات الشتوية.

وجاء ذلك بسبب فشل إدارة الدكتور صفوان السويكت، في شهادة الكفاءة المالية، لذا تمت إعارته إلى شباب الأهلي الإماراتي، بينما أبدت إدارة نادي النصر، رغبتها في استعادة خدمات ماشاريبوف بعد انتهاء فترة إعارته في صفوف شباب الأهلي، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

 

النصر
شباب الأهلي
ماشاريبوف

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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