ماشاريبوف يفضل البقاء مع شباب الأهلي وعدم العودة للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الدولي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب فريق الكرة بنادي النصر، المعار لصفوف شباب الأهلي الإماراتي، في الاستمرار مع الفريق الإماراتي.
وأكد ماشاريبوف لمصادر مقربة، رغبته في البقاء مع شباب الأهلي، خاصة وأن النادي الإماراتي يتمسك ببقاء اللاعب؛ فيما استطاع النصر الحصول على خدمات ماشاريبوف، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم ينجح في تسجيل اسمه ضمن الكشوفات الشتوية.
وجاء ذلك بسبب فشل إدارة الدكتور صفوان السويكت، في شهادة الكفاءة المالية، لذا تمت إعارته إلى شباب الأهلي الإماراتي، بينما أبدت إدارة نادي النصر، رغبتها في استعادة خدمات ماشاريبوف بعد انتهاء فترة إعارته في صفوف شباب الأهلي، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.