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وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي

منذ ساعة
1730
وزير الداخلية: ‏أبشر وفُرجت ومنصات الوزارة نتيجة للعمل الجماعي والمؤسسي

الرياض (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه برعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا.

وقال وزير الداخلية: "‏أبشر وفُرجت وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة" .

وأضاف: ‏"أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها" .

وزير الداخلية
أبشر
العمل المؤسسي
فرجت

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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