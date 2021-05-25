بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حصول النساء على تمويل

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شروط حصول النساء على تمويل حيث أتاح البنك أنواعا عدة للتمويل والقروض.
وذكر البنك أن تمويل كنف مصمم للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 30 ألف ريال، حيث أن المرأة المستحقة لتمويل كنف هي المواطنة المطلقة والأرملة التي لا تعول أبناء، ويجب ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، و أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.
واتاح البنك للنساء تمويل الأسرة الذي يًمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
وأكد بنك التنمية على أنه يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر بحد أقصى 60 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1000 ألف ريال.
ويشترطت الحصول على تمويل الأسرة أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.
كما يشترط ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.