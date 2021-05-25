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بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حصول النساء على تمويل

منذ ساعة
2349
بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط حصول النساء على تمويل

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، شروط حصول النساء على تمويل حيث أتاح البنك أنواعا عدة للتمويل والقروض.

وذكر البنك أن تمويل كنف مصمم للفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات وذلك من خلال منحهم تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل يبلغ 30 ألف ريال، حيث أن المرأة المستحقة لتمويل كنف هي المواطنة المطلقة والأرملة التي لا تعول أبناء، ويجب ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، و أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

واتاح البنك للنساء تمويل الأسرة الذي يًمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأكد بنك التنمية على أنه يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر بحد أقصى 60 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1000 ألف ريال.

ويشترطت الحصول على تمويل الأسرة أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

كما يشترط ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ (3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.

التنمية الاجتماعية
تمويل
بنك التنمية الاجتماعية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80203
منذ 4 دقائق
الله يعين عبادة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80203
منذ 4 دقائق
الله يعين عبادة

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أحدث التعليقات

جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
جاسم
يا شيخ وما حال الذي بينه وبين مكه الاف الاميال الدين يسر وسمح كل وفي بلده بعض هؤلاء يجمع ٢٠ سنه ليحج او يعتمر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فين ادموع كذابه حتى في البكاء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمنا برحمته الواسعة
جاسم
هذا حال كل المصريات عندما تكبر في السن تكون على هذا الحال والتاريخ شاهد الفول الطعميه والفته والكوارع ولحمة الراس هههههه عحبي

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