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ماريغا يوجه رسالة خاصة لجماهير بورتو بعد انضمامه للهلال

منذ ساعة
2122
ماريغا يوجه رسالة خاصة لجماهير بورتو بعد انضمامه للهلال

ماجد محمد (صدى):
وجه المهاجم الدولي المالي موسى ماريغا، رسالة خاصة لنادي بورتو البرتغالي وجماهير معتذرًا فيها من طريقة رحيله للهلال قبل نهاية الموسم، ما تسبب في ابتعاده عن آخر ثلاث مباريات للفريق البرتغالي في الدوري.

وقال موسى ماريغا، في تصريحات له: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لنادي بورتو والمشجعين واللاعبين والطاقم الفني وأعضاء إدارة هذا النادي العظيم. وعلى وجه الخصوص، أشكر الرئيس والسيد سيرجيو كونسيساو (المدير الفني) الذي كان دائما يساعدني ويدعمني في جميع الأوقات" .

وتابع: "قضيت خمسة مواسم بالقميص الأزرق والأبيض، ومن دواعي سروري البالغ أن أكون دائما جزءا من عائلة بورتو، الذي يملك جمهورا يعشق النادي بشغف لا يصدق. هذه السنوات لن أنساها أبدا، سنوات رائعة شهدت الكثير من النضال والجهد والطموح والتفاني".

وأكد اللاعب المالي أنه لم يكن يتوقع مغادرة النادي بهذه الطريقة، مضيفًا:"أتمنى الكثير من النجاح لبورتو. أتمنى أن يفوز بالعديد من الألقاب. لم أتوقع رحيلا مثل هذا، ما يترك طعما مريرا لدى الجماهير والنادي. آسف على حدوث ذلك، لكنني سأحتفظ فقط بالأوقات الجيدة التي قضيناها معا والتي هي أكثر بكثير. أصبح نادي بورتو عشقي وسيبقى في قلبي إلى الأبد. أراكم قريبا".

 

الهلال
بورتو
موسى ماريغا

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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