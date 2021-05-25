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تأجيل سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بـ «واتساب»

منذ ساعة
1908
تأجيل سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بـ «واتساب»

وكالات (صدى):
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل حتى الـ19 من يونيو 2021، ومن المعروف أن هذا التأخير ينطبق فقط على بلدان معينة.

وحصل العديد من مستخدمي واتساب، في ألمانيا والأرجنتين على إشعار يحتوي على موعد نهائي جديد لتلقي سياسة الخصوصية حتى الـ19 من يونيو 2021؛ حيث تذكر الرسالة أن هذه السياسة قد امتثلت لقانون حماية البيانات الجديد، لكن يجب -أيضا- قبول هذه الشروط بحلول الـ19 من يونيو لمتابعة استخدام التطبيق.

ولا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل الإشعارات المنبثقة، ولكن سيكون عليهم قبول الشروط حتى يتمكنوا من استخدام واتساب بوظائف كاملة بعد ذلك التاريخ، فيما كان التطبيق قد طلب من مستخدميه قبول السياسة الجديدة في الـ8 من فبراير، وبعد احتجاجات واسعة، تم تأجيل خدمته النهائية حتى الـ15 من مايو.

وصرح واتساب، أنه: "رغم قبول معظم المستخدمين لشروط الخدمة الجديدة، فإننا نقدر الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك، لم يتم حذف أي حسابات في الـ15 من مايو لرفض هذا التحديث"، فيما سيستمر في تقديم تنبيهات لرافضي السياسة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

واتساب
سياسة الخصوصية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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