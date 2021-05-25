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بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض

منذ ساعة
1993
بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
يستضيف جو بايدن اليوم الثلاثاء عائلة جورج فلويد الذي توفي قبل سنة تحت ركبة شرطي أبيض في البيت الأبيض في بادرة رمزية،ط.

فيما لم يتمكن الرئيس الأميركي كما كان يأمل، في تمرير نص ضد أعمال العنف التي تمارسها الشرطة، كما حقق الجانب القضائي من ملفه تقدماً إذ أدين الشرطي ديريك شوفين، الذي جثا فوق رقبة فلويد وأبقى الضغط عليها لمدة عشر دقائق تقريباً، بالقتل. وسيتم الإعلان عن عقوبته في 25 يونيو المقبل

وفي الوقت الراهن، يسعى البيت الأبيض إلى تسليط الضوء على تعاطف الرئيس مع هذه القضية، بدلاً من إعلان برنامج عمل تشريعي حول الشرطة.

البيت الأبيض
بايدن
جورج فلويد

التعليقات

فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 5
منذ 4 دقائق
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى الأن من قاتله وماهي الأسباب .....
كذلك لايترشح للرئاسة زنجي ولا اسود فكيف البومة ترأس أمريكا ولمدة ثمان سنوات
والأن انت تأتي بعائلة جورج فلويد ... لابد ان يكون وراء هذه الأمور اسرار خطيرة ........؟

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أحدث التعليقات

رااايق
ما شاء الله تبارك الله *** أنتي مكياجك بالخميرة ولا ايه *** ههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
فهد العتيبي
انت مسيحي كاثوليكي الدستور او القوانين الامريكية تمنع أي كاثوليكي تولي منصب الرئاسة الامريكية والدليل على ذلك اغتيال الرئيس كندي والذي لم يعرف الى...
ريان
يادكتور
فهد العتيبي
اشوف شكلك أقول ما شاء الله تبارك الله اسمع كلام القول الله يعافيك ولا يبتلينا كان رحت وعطيته كرت بدال الحكم والله مابقى عليك...
ريان
صباح الخير

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