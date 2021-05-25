بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
يستضيف جو بايدن اليوم الثلاثاء عائلة جورج فلويد الذي توفي قبل سنة تحت ركبة شرطي أبيض في البيت الأبيض في بادرة رمزية،ط.
فيما لم يتمكن الرئيس الأميركي كما كان يأمل، في تمرير نص ضد أعمال العنف التي تمارسها الشرطة، كما حقق الجانب القضائي من ملفه تقدماً إذ أدين الشرطي ديريك شوفين، الذي جثا فوق رقبة فلويد وأبقى الضغط عليها لمدة عشر دقائق تقريباً، بالقتل. وسيتم الإعلان عن عقوبته في 25 يونيو المقبل
وفي الوقت الراهن، يسعى البيت الأبيض إلى تسليط الضوء على تعاطف الرئيس مع هذه القضية، بدلاً من إعلان برنامج عمل تشريعي حول الشرطة.