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القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى استقلال بلاده

منذ 3 ساعات
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القيادة تهنئ رئيس غويانا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غويانا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
جمهورية غويانا

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أحدث التعليقات

سارة
أكثر مايوجع قلب الأم فقد طفلها وهي ماتدري وينه يمكن لامات يحرق بس الي يصبرها انه عند ارحم الراحمين لكن يخطف. يارب لاتفجع كل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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