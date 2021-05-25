نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الصندوق العقاري" يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

منذ 49 دقيقة
1771
"الصندوق العقاري" يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية إيداعه أكثر من 713 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية لشهر مايو الجاري 2021، مؤكداً استمرارية إيداع الدعم الشهري للمستفيدين في موعده المحدد شهرياً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو تجاوز 713 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو جاهزة، والأسر المستفيدة من خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر مايو، بلغت نحو 28.2 مليار ريال.

وأضاف أن تحديد يوم (24) من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، يأتي حرصاً من الصندوق على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحاً ان قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكّين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني .

ووفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

صندوق التنمية العقارية
برنامج سكني
حسابات المواطنين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سارة
أكثر مايوجع قلب الأم فقد طفلها وهي ماتدري وينه يمكن لامات يحرق بس الي يصبرها انه عند ارحم الراحمين لكن يخطف. يارب لاتفجع كل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

أخر الأخبار

بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض
بايدن يستضيف عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض
منذ 10 دقائق 1246
مخاطر تناول الفراولة على معدة فارغة
مخاطر تناول الفراولة على معدة فارغة
منذ 30 دقيقة 1448
سمية الخشاب تطالب متابعيها بعدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد (صورة)
سمية الخشاب تطالب متابعيها بعدم التنمر على أصحاب الوزن الزائد (صورة)
منذ 35 دقيقة 610
"مكافحة المخدرات" توضح الشريحة الأكثر استهدافا من قبل تجار المخدرات
"مكافحة المخدرات" توضح الشريحة الأكثر استهدافا من قبل تجار المخدرات
منذ 40 دقيقة 1775
5 آلاف دولار غرامة ضد شاب اتهم فتاة بمحاولة إغرائه
5 آلاف دولار غرامة ضد شاب اتهم فتاة بمحاولة إغرائه
منذ 45 دقيقة 669
"الصندوق العقاري" يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
"الصندوق العقاري" يودع 713 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"
منذ 49 دقيقة 1771
أسباب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا
أسباب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا
منذ 55 دقيقة 1795
بالصور.. «المسند»: الاستقرار مستمر على ربوع المملكة
بالصور.. «المسند»: الاستقرار مستمر على ربوع المملكة
منذ ساعة 1839
العثور على مفقود صحراء سعد بالرياض
العثور على مفقود صحراء سعد بالرياض
منذ ساعة 3033
بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل «العمراني» ويشيد بموقفه بعدما تنازل عن قاتل ابنه
بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل «العمراني» ويشيد بموقفه بعدما تنازل عن قاتل ابنه
منذ ساعة 2018