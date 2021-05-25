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"مكافحة المخدرات" توضح الشريحة الأكثر استهدافا من قبل تجار المخدرات

منذ 39 دقيقة
1775
"مكافحة المخدرات" توضح الشريحة الأكثر استهدافا من قبل تجار المخدرات

الرياض (صدى):
كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ عن الشريحة الأكثر استهدافا في المملكة من قبل تجار المخدرات، مؤكدا على عدم وجود فرق في التعاطي بين النساء والذكور.

وقال الخليفة أن تجار المخدرات ومروجوها يستهدفون جميع فئات المجتمع دون استثناء، ولكن يتركز استهدافهم بشكل أكبر على فئة الشباب، وتحديداً بداية العشرينات لما تتسم به هذه المرحلة من رغبة في التغيير وحب المغامرة.

وحول وجود نسب كبيرة للتعاطي بين النساء في المملكة، أكد أنه لا توجد نسب محددة لتعاطي النساء وليس هناك فرق في التعاطي بين ذكر وأنثى أو صغير وكبير ويكون التعاطي حسب تعرض الفئات للآخرين لذلك الشباب والمراهقون ونتيجة تعرضهم لطبيعة التجمعات والاحتكاك مع اصدقائهم بعيداً عن مراقبة أسرهم ترتفع احتمالية الوقوع في شرك المخدرات عندهم أكثر من غيرهم.

وأشار بحسب "الرياض" إلى أن المملكة لا توجد مشكلة واضحة لتعاطي النساء كما أن ما يتم ضبطه من قضايا ليست مرتبطة بتعاطي مواد خطيرة، ولا شك أن الأسرة هي مصدر حماية الابن الأول ويجب عليها توعية الأبناء بخطر هذه المخدرات والمحافظة عليهم والإبلاغ عن أي ملحوظات تظهر في سلوك الأبناء وأخذ الاستشارة المناسبة فيها.

المخدرات
المملكة
مكافحة المخدرات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سارة
أكثر مايوجع قلب الأم فقد طفلها وهي ماتدري وينه يمكن لامات يحرق بس الي يصبرها انه عند ارحم الراحمين لكن يخطف. يارب لاتفجع كل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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