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أسباب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا

منذ 55 دقيقة
1792
أسباب زيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أفريقيا

وكالات (صدى):
يُرجح الخبراء أن الموجة الجديدة من إصابات فيروس كورونا في إفريقيا ترتبط بشكل ما بظهور سلالات أكثر انتشارا، مشيرين إلى أن التحولات قد تكون السبب المباشر في زيادة عدد حالات الإصابة والوفيات في القارة

وتعتبر أوغندا أول بلد في القارة يعلن عن ظهور حالة إصابة بالسلالة الهندية، وظهرت هذه السلالة في عدد من الدول الإفريقية منها كينيا والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وأنغولا والكونغو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوا، بحسب تقرير "بي بي سي" BBC.

كما ظهرت سلالة أخرى من الفيروس في جنوب إفريقيا العام الماضي، ما ساهم في زيادة أعداد الإصابات في جنوب القارة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وسُجلت حالات إصابة بهذه السلالة في أكثر من 20 دولة إفريقية.

وأوضح الخبراء أنه من المرجح أن السلالة المتحورة تكون وصلت لدول أخرى، لكن قليل منها لديه القدرة على إجراء اختبارات التراتبية الجينية المتخصصة للتعرف على السلالات المختلفة.

وتعرف العلماء في نيجيريا على سلالة جديدة من الفيروس، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يؤكد أن هذه السلالة تسهم في زيادة تفشي العدوى، كما رصدت 20 دولة ظهور السلالة التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة.

إفريقياً
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

سارة
أكثر مايوجع قلب الأم فقد طفلها وهي ماتدري وينه يمكن لامات يحرق بس الي يصبرها انه عند ارحم الراحمين لكن يخطف. يارب لاتفجع كل...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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