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"مكافحة المخدرات" توضح الأسباب الرئيسية التي تدفع المهربين لاستهداف المملكة

منذ ساعة
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"مكافحة المخدرات" توضح الأسباب الرئيسية التي تدفع المهربين لاستهداف المملكة

الرياض (صدى):
كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء خليفة بن علي الخليفة؛ الأسباب الرئيسية التي تدفع مهربي المخدرات لاستهداف المملكة.

وقال الخليفة إن الأسباب المباشرة لاستهداف المملكة تواجهها معظم دول العالم بما فيها المملكة، ويتمثل ذلك في الهدف المادي، يضاف إلى ذلك هو أن المملكة مستهدفة من قبل عصابات تهريب المخدرات، في محاولة منها لزعزعة الاستقرار والأمن والنسيج الاجتماعي، واستهداف الشباب وصحتهم ليكونوا معاول هدم في الوطن بدل أن يكونوا مرتكزات بناء.

وأكد أن استهداف الشباب، يتضح من حجم الضبطيات من المخدرات والمؤثرات العقلية التي تعلن عنها وزارة الداخلية من حين لآخر، كدليل واضح على أن هناك حرباً شرسة ضد شبابنا ذكورا وإناثا، تواجه بجهود ضخمة ومتواصلة من القطاعات الحكومية للحدّ من تهريب المخدرات وترويجها من خلال خطط أمنية وجمركية ووقائية.

وأشار الخليفة بحسب "الرياض" إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالأمانة العامة تسعى جاهدة إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بين أفراد المجتمع، وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي وقائي رافض لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في الجوانب الأمنية والوقائية والإعلامية والعلاجية والتأهيلية والعدلية والاجتماعية والتعليمية.

المملكة
مكافحة المخدرات
المهربين

التعليقات

مسلم
مسلم عدد التعليقات : 174
منذ 26 دقيقة
نعم مستهدفة بسموم المخدرات وسموم الأغاني والمسلسلات والمسرحيات والمهرجانات وما يبث في التطبيقات... حفظ الله مجتمعنا المسلم وجميع المسلمين من كل شر وسوء.
سعد
سعد عدد التعليقات : 6
منذ 4 دقائق
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي حركات الهمج

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