بالفيديو.. خلاف بين نواب مجلس الأمة الكويتي والوزراء على أماكن الجلوس

خالد الظفيري (صدى):
رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلس المجلس اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ بسبب جلوس عدد من النواب في الأماكن المخصصة لحضور الوزراء.
وقال رئيس مجلس الأمة في تنويه بالمجلس عقب عدم مغادرة النواب الأماكن، إن الحكومة أبلغته بعدم حضورها الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء.
وأثار الخلاف على مقاعد الجلوس بين النواب والوزراء موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات مؤيدة لقرار الحكومة بعدم الحضور، وأخرى كانت ترى أن تكون الحكومة مرنة مع النواب وحل الخلاف بطريقة دبلوماسية أفضل من الاعتذار عن الحضور.
وكان النائب فارس العتيبي جلس مكان رئيس الوزراء، وخالد العتيبي مكان وزير الدفاع، ومبارك الحجرف على كرسي وزير الأوقاف، ومرزوق الخليفة مكان وزير الخارجية.