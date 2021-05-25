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بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل «العمراني» ويشيد بموقفه بعدما تنازل عن قاتل ابنه

منذ ساعة
2018
بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل «العمراني» ويشيد بموقفه بعدما تنازل عن قاتل ابنه

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل ‏أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المواطن عوض العمراني وأشاد بموقفه بعد أن تنازل عن قاتل ابنه دون مقابل قبيل لحظات من تنفيذ الحكم في ساحة القصاص.

وقال أمير تبوك للمواطن العمراني، خلال استقباله له: "بيض الله وجهك ما قمت به ستلقاه عند ربك وفي الدنيا تلقى العمل الطيب والسمعة الطيبة، وهذه أمور قد تحدث على الناس وأمر لا أحد يقصده".

وكانت ساحة القصاص في تبوك، قد شهدت مشهداً مهيباً بعدما أعلن المواطن عوض سليمان النخيري العمراني العفو عن قاتل ابنه "نايل ضيف الله العطوي" من القصاص لوجه الله تعالى، فيما كانت صحيفة "صدى" قد تناولت الواقعة.

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تبوك
أمير تبوك
عوض العمراني
ساحة القصاص

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها
سعد
أكثر متعاطين المخدرات يا من الفراغ أو الفقر والفقر هو الهدف الرئيسي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هذي حركات الهمج

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