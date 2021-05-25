نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مُختص يُحذر من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة

منذ ساعة
1906
مُختص يُحذر من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة

(صدى):
قال مُختص في اللغة العربية أن حلم الأباء والأمهات هو تعليم أطفالهم عدة لغات، وحذر من الاندفاع وراء تعليم الاطفال لغات ثانية في سن صغيرة وتحديداً قبل سن الخامسة.

وأوضح رئيس مركز التميز البحثي للغة العربية عبد الرحمن السلمي، أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الفترة السنية الأفضل للتعليم تكون بين سن الثالثة إلى السابعة، كما أن انطلاق ذروة المهارات اللغوية لديهم يكون في سن السابعة.

وأضاف أنه ينبغي التركيز على تعليم الأطفال المهارات الخاصة باللغة الأم بداية من سن الثالثة وحتى الخامسة، مشيراً إلى أنه يمكن بعد ذلك تعليمهم لغة ثانية وثالثة.

وأشار المختص إلى أن هناك دراسات تشير إلى أن تعلم الاطفال لغة ثانية يساعد على عملية الإبداع.

اللغة العربية
تعليم الأطفال
سن مبكرة
لغة ثانية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80170
منذ دقيقة
والله انهم مضيعين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا
kkkk
تعاقد بربع سعر تعاقد نادي الفقر
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
من هي ذي ومن هو ذاك البكاء بلاش

أخر الأخبار

بالفيديو.. خلاف بين نواب مجلس الأمة الكويتي والوزراء على أماكن الجلوس
بالفيديو.. خلاف بين نواب مجلس الأمة الكويتي والوزراء على أماكن الجلوس
منذ 23 دقيقة 1707
بالفيديو.. مرشد بحري يخوض رحلة جديدة في بحار ومحيطات العالم
بالفيديو.. مرشد بحري يخوض رحلة جديدة في بحار ومحيطات العالم
منذ 33 دقيقة 1621
رجل يذبح زوجته لخيانتها له في "حلم"
رجل يذبح زوجته لخيانتها له في "حلم"
منذ 58 دقيقة 831
صورة جميلة قبل 66 عام لأطفال يلعبون على ساحل الجبيل
صورة جميلة قبل 66 عام لأطفال يلعبون على ساحل الجبيل
منذ ساعة 1257
مُختص يُحذر من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة
مُختص يُحذر من الاندفاع وراء تعليم الأطفال لغة ثانية في سن مبكرة
منذ ساعة 1906
هيونداي توسان 2022 تخطف الأنظار بمواصفات وأسعار مميزة
هيونداي توسان 2022 تخطف الأنظار بمواصفات وأسعار مميزة
منذ ساعة 1638
«الموارد البشرية» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لبرنامج «نطاقات» المطور
«الموارد البشرية» تُجيب على أبرز الأسئلة الشائعة لبرنامج «نطاقات» المطور
منذ ساعة 1822
فوائد عديدة لتناول كوب الليمون الدافئ بالصباح
فوائد عديدة لتناول كوب الليمون الدافئ بالصباح
منذ ساعة 1683
البنوك السعودية توضح طرق اكتشاف المواقع الإلكترونية المحتالة
البنوك السعودية توضح طرق اكتشاف المواقع الإلكترونية المحتالة
منذ ساعة 1955
من ذاكرة الرياض ملاهي الربوة
من ذاكرة الرياض ملاهي الربوة
منذ ساعة 832